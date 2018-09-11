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"ONUN YERİNE KENDİMİ KOYDUM"

Evine haciz memurları geldiği sırada Akalın’ın gözyaşları içinde olduğu konuk olduğu programın sunucuları tarafından hatırlatılınca Yıldız, “Haciz olayı yaşanırken onunlaydım, kendimi onun yerine koydum ben o dönemi nasıl atlattım diye düşündüm bu tarz durumları yaşamayanlar bilmez” şeklinde konuştu.