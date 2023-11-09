En güzel ve anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları
Türkiye, her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini saygı ve minnetle anıyor. Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde anlamlı, uzun, kısa, Atatürk resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri araştırılıyor. Duygularını sosyal medya aracılığı ile paylaşmak isteyenler için 10 Kasım saat 09:05'de yapılacak törenler öncesi en güzel ve anlamlı Atatürk'ü Anma günü mesajlarını bir araya getirdik...
Her 10 Kasım'da Türk milleti, Atatürk'ün mirasını yaşatma ve bu değerleri gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü tüm yurt genelinde anılacak. İşte, en güzel ve anlamlı resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla anıyoruz. Onun önderliğindeki devrimlerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığımız her daim devam edecek.
10 Kasım, Türk milleti için bir yas günüdür. Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız. O'nun izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Minnettarız.
Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü'nde, O'nun Türk milletine armağan ettiği çağdaşlık ve özgürlük değerlerini hatırlamak ve yaşatmak için bir aradayız. Büyük önderi saygı ve sevgiyle anıyoruz.
Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlanmış Türkiye, ulusumuzun ortak mirasıdır. Onun adını yaşatmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışmaya devam edelim.
10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Büyük önderi minnetle anıyor, onun izinde yürümeye devam ediyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde, onun önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya kararlıyız. Minnet ve saygıyla anıyoruz.
Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'nin kurucu değerlerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma günüdür. O'nun bize bıraktığı mirası koruma sorumluluğunu unutmayalım.
10 Kasım, bir lideri değil, bir devrimciyi, bir öğretmeni, bir vizyoneri anma günüdür. Atatürk'ün mirası önümüzdeki yıllara ışık tutmaya devam edecek.
Büyük önder Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve önderliği sayesinde Türkiye, çağdaş dünyayla bütünleşti. Onun adını yaşatmak, ülkemizi daha da ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz.
Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. O'nu saygı ve minnetle anıyor, onun gösterdiği yolda ilerliyoruz.
Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesini hatırlatır. O'nun önderliğindeki devrimlerle aydınlanmış bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. O'nun vizyonu ve liderliği Türkiye'nin teminatıdır.
Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği bir gündür. O'nun mirasına sahip çıkarak, Türkiye'nin daha da güçlenmesine katkı sağlayabiliriz.
Büyük önder Atatürk, milletimize çağdaşlık ve özgürlük getiren bir liderdir. O'nun prensiplerine bağlı kalarak, Türkiye'yi daha ileriye taşımak görevimizdir.
Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun liderliği, Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiriyor.
10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ve onun mirasını yaşatma günüdür. O'nun ilke ve inkılaplarıyla gurur duyuyoruz.
Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin geçmişiyle gurur duyduğu ve geleceğe umutla baktığı bir gündür. O'nun bize bıraktığı mirası koruyarak, ülkemizi daha da aydınlık yarınlara taşıyalım.
Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini hatırlatır. O'nun önderliğindeki büyük zaferler, bize güç ve ilham veriyor.
10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümüdür. Onunla gurur duyuyor ve Türkiye'yi onun değerleri doğrultusunda daha da güçlendirmek için çalışıyoruz.
Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. O'nun ilke ve inkılapları, Türkiye'nin çağdaş dünyada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlar.