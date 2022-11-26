PAİNİTE TAŞI NEDİR?

Painite, çok nadir bulunan bir borat mineralidir. Zirkonyum, bor, kalsiyum ve alüminyum, ayrıca az miktarlarda krom ve vanadyum içeren borat mineral kristalidir.

(Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşmesi ile oluşan bir tuzdur. İçindeki demir minerali miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri alır, bu kristale rengini veren de budur.)

İlk olarak 1950’li yıllarda İngiliz mineralog Arthur C.D. Pain tarafından Myanmar’da bir yakut yatağında keşfedilmiştir. Taşa, onu keşfeden mineralogun ismi verilmiştir.