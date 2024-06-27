Güney Pakistan'da sıcaklıklar arttıkça hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor.

Edhi ambulans servisi, Karaçi şehir morguna genellikle günde 30 ila 40 kişinin götürüldüğünü söylüyor. Ancak son altı gün içinde yaklaşık 568 ölü getirildi. Bu sayı yalnızca Salı günü 141'di.

Her ölüm nedenini tam olarak söylemek için henüz çok erken. Yine de Karaçi'de sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması ve yüksek nemin de hissedilen sıcaklığı 49 dereceye kadar yükseltmesi nedeniyle ölü sayısının arttığı belirtiliyor.

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne Pazar ve Çarşamba günleri arasında sıcak çarpması geçiren 267 kişi geldiğini söyledi. 12 kişi hayatını kaybetti. REKLAM Dr. Sheikh BBC'ye, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak 45'lerinde olanlar ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı" dedi.

Belirtiler arasında kusma, ishal ve yüksek ateş var. "Gelenlerin çoğu dışarıda çalışanlar. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik." "Kısmi sıcak hava dalgası" olarak tanımlanan bu yüksek sıcaklıklar hafta sonu başladı. Bölgede sıcak hava merkezleri ve kamplar kuruldu. Ancak yardıma ihtiyacı olanların hepsi hastaneye ulaşamadı.

Wasim Ahmed eve geldiğinde kendini iyi hissetmediğini biliyordu. 56 yaşındaki güvenlik görevlisi dışarıda 12 saatlik gece vardiyasını yeni bitirmişti. O zaman bile sıcaklığı çok fazla bulmuştu. Kuzeni Adnan Zafar, BBC'ye şunları anlattı: "Kapıdan içeri girdi ve bu sıcak havayla baş edemeyeceğini söyledi. Bir bardak su istedi. Bitirdikten kısa bir süre sonra yere yığıldı". Hastaneye kaldırıldığında sağlık görevlileri onun, muhtemelen kalp krizinden, öldüğünü söyledi. REKLAM