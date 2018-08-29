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Beş gün boyunca üç farklı sahnede 90 sanatçının konuk olacağı festivalin dördüncü gününde Ümit Besen ile aynı sahneyi paylaşacaksınız. Konser öncesi neler söylersiniz?

Ümit Besen ile iki yıla yakın bir süredir ortak konserlerimiz oluyor. Onun repertuarı ile benim repertuarım farklı görünse de aslında ortak yanlarımız ve zıtlıklarımız bir hayli fazla. Bu zıtlıkların ortaya güzel sonuçlar çıkardığını düşünüyorum.