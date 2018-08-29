Zeytinli Rock Festivali kapsamında 1 Eylül Cumartesi Dalyan Sahili'nde Ümit Besen ile birlikte sahne alacak Pamela Spence konser öncesi Habertürk'ten Arif Hür'e özel açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı 45 yaşında olmasına karşın halen formda olmasını, "Stresten ve olumsuz düşüncelerden uzak durmaya çalışıyorum. Fırsat buldukça meditasyon yapıyorum. Hayatımda şeker, tuz ve un yok" sözleriyle açıkladı
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Beş gün boyunca üç farklı sahnede 90 sanatçının konuk olacağı festivalin dördüncü gününde Ümit Besen ile aynı sahneyi paylaşacaksınız. Konser öncesi neler söylersiniz?
Ümit Besen ile iki yıla yakın bir süredir ortak konserlerimiz oluyor. Onun repertuarı ile benim repertuarım farklı görünse de aslında ortak yanlarımız ve zıtlıklarımız bir hayli fazla. Bu zıtlıkların ortaya güzel sonuçlar çıkardığını düşünüyorum.
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Zeytinli Rock Festivali'nin sizin açınızdan önemi nedir?
Hem Ümit Besen hem de ben ilk defa bu festivalde sahne alacağız. Türkiye'de uzun yıllardır başarıyla yapılan bir festivalde yer alacağım için açıkcası şimdiden kanım kaynıyor. İçimde tatlı bir heyecan var.
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Son dönemde genç müzisyenlerin bir atılımı söz konusu. Albüm veya single çıkaramayanlar bile çeşitli sosyal ağ sitelerine yükledikleri şarkılarla gündem olabiliyor.
Elimden geldiğince birçoğunu takip ediyorum. Konserlerine de gitmeye çalışıyorum. Festivaller zaten tanınmış sanatçıların yanı sıra müziğe yeni başlamış, adını duyurmaya çalışan müzisyenlere de kapılarını açmak zorunda. Zeytinli'de bunu görmek büyük mutluluk.
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Hangi genç müzisyenleri takip ediyorsunuz?
Evrencan Gündüz, Nilipek, Ekin Beril, Palmiyeler, Nova Norda ve Cihan Mürtezaoğlu gibi isimleri beğeniyle takip ediyorum.
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Gerek sahnede gerek günlük hayatınızda içi içine sığmayan bir profil çiziyorsunuz. Bu enerjinizin temel kaynağı nedir?
Hayatı sevmek diyebilirim. Güzel ve iyi şeyler düşünüyorum. Olumsuz her şeyi ve herkesi kendimden uzaklaştırıyorum. Buna doğuştan gelen bir özellik diyebilirim.
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Fiziğinizi nasıl muhafaza ediyorsunuz?
Spor yapıyorum, stresten ve olumsuz düşüncelerden uzak duruyorum. Fırsat buldukça meditasyon yapıyorum. Hayatımda şeker, tuz ve un yok. Geç saatlerde yemek yemiyorum. Tabii bir de genetik faktörü var. Annem ve babam da benim gibi yaşlarını belli etmeyen enerjik ve sportif denilebilecek profilde insanlar.
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Pamela Spence şu sıralar 'Yara' adlı albümünde seslendirdiği İbrahim Tatlıses'in unutulmaz eseri 'Kal Benim İçin'e kattığı modern yorumla adından söz ettiriyor.
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