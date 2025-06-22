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        Papa Leo: Savaş sorunları çözmez

        Papa 14'üncü Leo, "Savaş sorunları çözmez; tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:48 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:48
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        Papa Leo: Savaş sorunları çözmez
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        Papa 14'üncü Leo, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

        Papa Leo, "Savaş sorunları çözmez, tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar. Hiçbir silahlı zafer annelerin acısını, çocukların korkusunu ya da çalınan gelecekleri telafi edemez. Diplomasi silahları sustursun. Uluslar geleceklerini şiddet ve kanla lekelenmiş çatışmalarla değil, barış çalışmalarıyla çizsinler" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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