Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı

Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi, kısa süre sonra tsunami uyarısı kaldırıldı

Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı
Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Güneybatı Pasifik'teki Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Başkent Port Moresby'e kadar hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında uyarıyı kaldırdı.

Yollarda, binalarda hasar meydana gelirken, binalardan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü.

Depremin ardından verilen tsunami uyarısı, kısa süre sonra kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zaporijya Nükleer Santrali’nin üretim faaliyetleri tümüyle durduruldu
DÜNYA Zaporijya'da üretim faaliyetleri durduruldu
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kraliçe'nin son, Kral'ın ilk Başbakanı: Liz Truss
DÜNYA Kraliçe'nin son, Kral'ın ilk Başbakanı: Liz Truss
İran'dan Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak bildirisine tepki
DÜNYA İran'dan Almanya, Fransa ve İngiltere'ye tepki
Kraliçe Elizabeth cenaze töreni tarihi belli oldu! Kraliçe Elizabeth cenaze töreni ne zaman, nerede ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hangi gün, nereye defnedilecek?
DÜNYA Kraliçe Elizabeth'in cenaze tarihi netleşti!
Ukrayna duyurdu Rusya doğruladı
DÜNYA Ukrayna duyurdu Rusya doğruladı
Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak
DÜNYA Cenaze töreni tarihi belli oldu
Afganistan'da Taliban'ın kullandığı ABD'den kalan helikopter düştü: 3 ölü
DÜNYA Taliban'ın kullandığı helikopter düştü
Kuzey Kore'nin kuruluşunun 74. yılı görkemli bir törenle kutlandı
DÜNYA Kuzey Kore'de görkemli kutlama
Putin'den İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'a tebrik
DÜNYA Putin'den Kral 3. Charles'a tebrik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.