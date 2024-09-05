Para Okçuluk'ta Milli takım finalde
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Türkiye, çeyrek finale çıktı.
Giriş: 05.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:38
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda çeyrek finale yükseldi.
Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakaları başladı.
Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, son 16 turunda Ukrayna'yı 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye, çeyrek finalde TSİ 16.40'ta İran'la karşılaşacak.
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