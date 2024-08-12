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        Para sayma görüntülerine ilişkin iddianame kabul edildi

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar, 25 Eylül'de İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:33
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        Para sayma iddianamesi kabul edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame, başsavcılık tarafından onaylandıktan sonra mahkemeye gönderildi.

        İddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zaptı hazırlayan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 25 Eylül'e gün verdi.

        Mahkemenin, taraflara duruşma gün ve saatini bildiren tebligatlar göndermeye başladığı öğrenildi.

        İDDİANAMEDEN

        İddianamede, 11 Mart'ta X sosyal medya platformunda birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirsiz bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine olayın soruşturmaya başlandığı aktarılmıştı.

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        Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı anlatılan iddianamede, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu belirtilmişti.

        İddianamede, Braka, dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla birlikte parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu kaydedilmişti.

        Soruşturmaya konu taşınmazların hangi tarihte kim tarafından satın alındığının tespiti amacıyla Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ne yazı yazıldığı, tapudan gelen cevaba göre, SEAS Besicilik Sanayi Ticaret Şirketi adına yetkili Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği'nde 6 Kasım 2019'da "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlendiğini, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği bildirilmişti.

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        İddianamede, "Bir Tuğla Da Sen Koy" adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.

        Siyasi Partiler Kanunu'nun "bağışlar" ve "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddelerine değinilen iddianamede, "Kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerekmektedir." denilmişti.

        İddianamede, bağış kampanyası kapsamında bağışta bulunmak isteyen kişilerin, parti banka hesaplarına para göndermek suretiyle bağışta bulunabilecekleri gibi, siyasi parti temsilcisi olarak hareket eden birden fazla kişiye veya parti sorumlusuna da bağışta bulunabileceklerine işaret edilerek, "Bu nedenle bağışı kabul eden parti sorumlusunun resmi olarak yetkilendirilmiş kişi olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bulunduğu konum ve parti içindeki durumu itibariyle bağış kabul edebileceği varsayılan ve bağışı kabul eden kişilerin 'bağış kabul eden parti sorumlusu' olarak kabul edilmesi gerekir." ifadeleri kullanılmıştı.

        İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tamamı hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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        #para sayma görüntüleri
        #iddianame
        #CHP
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