Paris 2024'te gümüş madalya alan Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünyada gündem oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.
YUSUF DİKEÇ GÜNDEM OLDU!
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu.
Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec'in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu.
YUSUF DİKEÇ KİMDİR?
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde görevini sürdürmekte. Jandarma Gücü Spor Kulübü sporcusu Yusuf Dikeç, 51 yaşındadır.