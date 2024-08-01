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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te gümüş madalya alan Yusuf Dikeç dünya gündeminde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te gümüş madalya alan Yusuf Dikeç dünya gündeminde!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 00:22 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:22
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

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        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

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        YUSUF DİKEÇ GÜNDEM OLDU!

        Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu.

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        Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec'in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu.

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        YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

        Milli atıcı Yusuf Dikeç, Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde görevini sürdürmekte. Jandarma Gücü Spor Kulübü sporcusu Yusuf Dikeç, 51 yaşındadır.

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