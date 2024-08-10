Paris Olimpiyatları'nın ikinci haftasından en renkli haberler

Paris Olimpiyatları ikinci haftasında heyecanlı müsabakalar kadar renkli haberleriyle de adından söz ettirdi. Şampiyon tenisçi Novak Djokovic, altın madalyasıyla çocuklar gibi şendi. Bu şenlikli halini tenis kortundan Paris gecelerine taşıdı. Eğlenmek için dışarı çıktığında boynunda altın madalyasını taşıyordu. Böylesine bir gösteriş yapmayı hak etti doğrusu.

Kariyerinde Wimbledon, Fransız açık, ABD açık, Avustralya açık ve olimpiyat altın madalyasını kazanarak Golden Slam'i tamamlayan beşinci tenis oyuncusu olarak spor tarihine geçen Novak Djokovic, set vermeden olimpiyat tekler altın madalyasını kazanan en yaşlı tenis oyuncusu olarak da olimpiyat tarihine adını yazdırdı.