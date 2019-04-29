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Kaza, saat 09.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Denizyolu üzerinde meydana geldi. Selinus Sahili'nden şehir merkezine doğru giden Şükran Şahin yönetimindeki 34 JM 770 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan Erdoğan Çapan'a ait 07 UU 068 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Şükran Şahin ile yan koltuktaki kardeşi Şengül Dölalan ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre sağlık ekipleri yaralı kardeşleri ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Şükran Şahin ve Şengül Dölalan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin Nevşehir nüfusuna kayıtlı oldukları ancak uzun yıllardır Gazipaşa'da yaşadıkları belirtildi.
Otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, park halindeki cipe arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şükran Şahin ile kardeşi Şengül Dölalan'ın yaşamını yitirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, hızla gelip, cipe çarptığı anlar yer aldı.
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