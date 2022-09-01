12 yıl aradan sonra bir ilk! Alkışlarla indiler 0:00 / 0:00

DHA

Şehir Hatları'nda 58 yıl boyunca sefer yaptıktan sonra 2010 yılında filodan çıkartılan tarihi Paşabahçe Vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete girdi.

9.15'TE VAPUR İSKELESİNDE DHA'nın haberine göre tarihi gemi, ilk seferinde Adalar'dan aldığı yolcuları 09.15'te Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi. Paşabahçe Vapuru ile Kabataş iskelesine gelen yolcular, alkışlarla gemiden indi.

"PAŞABAHÇE VAPURU'NUN YENİDEN HİZMETE GİRMESİNDEN ÇOK MUTLUYUM" Adalar'dan gelen ilk yolculardan olan Gülçin Fesçiler "Vapurun yeniden hizmete girmesinden çok mutluyum. Çocukluğum, gençliğim, yaşlılığım bu vapurda geçti. Çok çok eski günlere gittim" dedi.

"YENİDEN BU DUYGUYU YAŞAMAK ÇOK GÜZEL" Necdet Yılmaz ise, "Çok güzel bir duygu. Yeniden bu duyguyu yaşamak çok güzel. 10 sene önce aramızdan ayrılmıştı. Tekrar gelmesi bizi çok mutlu etti. Yaklaşık 50 senedir onunla beraber yaşıyoruz. Bundan sonra da, ölene kadar birlikteyiz. Paşabahçe deyince aklımıza, deniz kraliçesi geliyor. Bizim için çok özel bir yolcu gemisi" diye konuştu.