Pascal Nouma önceki akşam Bebek'te yeni sevgilisi ile eğlenirken görüntülenince sinirlendi. Pascal Nouma objektifleri fark edince, ''Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur'' diye konuştu.

Posta'nın haberine göre, Pascal Nouma'nın 3 çocuğu bulunuyor.İlk ve tek evliliğinden olan kızı Marin. Pascal Nouma ikinci ve üçüncü çocuğunun annesi Olivia ile hiç evlenmedi. Bu ilişkiden olan çocuklarının isimleri ise: Noah ve Jena Elma

Pascal Nouma daha önce verdiği bir röportajda ''Sevgilim başımı belaya sokacak kıyafetler giymemeli'' demişti. Öte yandan ayak fetişisti olduğunu da saklamadan açık yüreklilikle ifade etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ