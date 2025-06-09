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        Patmos modası başladı

        Ege Denizi'ndeki On iki Adalar'a bağlı olan Patmos Adası'na gitmek bir hayli moda oldu. Afra Saraçoğlu'ndan sonra Nazlı Kayaaslan da Patmos Adası'nın doğal güzelliğini deneyimledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 08:58 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:58
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        Patmos modası
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        Kurban Bayramı'nın da fırsat bilinmesiyle Ege Denizi'ndeki Yunan Adaları'na akın yaşandı.

        Nazlı Kayaaslan

        Akın edilen adalardan biri de Patmos Adası oldu. Ege Denizi'ndeki On İki Adalar'ın en kuzeyinde yer alan; yaklaşık 3 bin kişilik nüfusa, 34.6 km²'lik yüzölçümüne sahip olan Patmos Adası'na gitmek, bu yaz moda haline geldi.

        PATMOS ADASI

        1912'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan İtalya'ya geçti. II. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya, adayı Yunanistan'a bıraktı. Aziz Yuhanna Manastırı'nın da bulunduğu adanın tarihi merkezi UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dâhil edildi. Patmos Adası ile Bodrum arasındaki mesafe 89 mil...

        Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu da Patmos Adası'nı tercih edenler arasında yer aldı.

        Afra Saraçoğlu

        Güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Afra Saraçoğlu, gönderisine; "Ahhhh, asla unutmayacağım, beni kutsuyorsun Patmos!” notunu düştü.

        Patmos Adası'nı tercih edenlerden biri de Cem Hakko ile sevgilisi Nazlı Kayaaslan oldu. Kayaaslan, Patmos Adası'ndan fotoğraflar paylaşırken, adanın doğal güzelliğine hayran kaldığını; "Ne muhteşem bir yer" diyerek dile getirdi.

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        Nazlı Kayaaslan, Patmos Adası'ndan sonra On İki Adalar'a bağlı bir diğer ada olan Lipsoi Adası'na geçti.

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        #Afra Saraçoğlu
        #ege denizi
        #Patmos Adası
        #Nazlı Kayaaslan
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