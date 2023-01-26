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Paul Mescal'in ilk Oscar adaylığı hatırası

Fethiye, Ölüdeniz'de çekilen 'Aftersun' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscar'a aday gösterilen Paul Mescal, adaylığını kutladı

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  • Paul Mescal'in ilk Oscar adaylığı hatırası - Magazin haberleri

    Paul Mescali İstanbul Fethiye'de çekilen 'Aftersun' filmiyle 95'inci Oscar Ödülleri'nde ilk kez 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi. 
  • Paul Mescal'in ilk Oscar adaylığı hatırası - Magazin haberleri

    'Normal People' ile şöhreti yakalayan ve bu dizideki rolüyle 72. Primetime Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Mescal, Oscar adaylığını kutladı.
  • Paul Mescal'in ilk Oscar adaylığı hatırası - Magazin haberleri

    oyuncu Anjana Vasan, adaylığın ardından Paul Mescal'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Mescal, keyifli halleriyle dikkat çekti.
  • Paul Mescal'in ilk Oscar adaylığı hatırası - Magazin haberleri

    'AFTERSUN' FİLMİNİN KONUSU

    Yönetmen koltuğunda Charlotte Wells'in oturduğu 'Aftersun' filminin çekimleri İstanbul, Fethiye Ölüdeniz'de yapıldı.
  • Paul Mescal'in ilk Oscar adaylığı hatırası - Magazin haberleri

    Başrollerini Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall ile Paul Mescal'ın paylaştığı film, boşanmış ebeveynlerin çocuğu olan bir 'Sophie' adında bir kızın, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu ediyor.
  • Paul Mescal'in ilk Oscar adaylığı hatırası - Magazin haberleri

    'GLADYATÖR'ÜN DEVAM FİLMİNDE BAŞROL OYNAYACAK

    Öte yandan 'Gladyatör'ün devam filmini çekmek için harekete geçen Ridley Scott, geçtiğimiz haftalarda kast çalışmalarına başladı.

    Commodus’un yeğeni Lucius’un hikayesini konu edecek filmde, 26 yaşındaki Paul Mescal'ın başrol oynayacağı iddia edildi.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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