Altan Erkekli'nin hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. Tecrübeli oyuncu Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Ernest Cassel rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Altan Erkekli kimdir? Altan Erkekli nereli ve kaç yaşında? İşte Altan Erkekli hayatı, dizileri, filmleri...

ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?

Reşit Altan Erkekli 18 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olan Altan Erkekli, lise eğitimini Kadıköy Maarif Kolejinde aldı. Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümüne girdi.

Eğitimi sırasında, Fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopernikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.

Mezun olduktan sonra, DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı ve AST'ta oyunculuğa devam etti. 1985 - 1989 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalışan Erkekli, 1989 yılında yeniden AST'a döndü. Susam Sokağı'ndaki Edi karakterini seslendirdi.

BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Oyuncuları arasına AST'taki görevine veda ederek katılan Erkekli, "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide de rol aldı. "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü" adlı tiyatro oyununda, vefat eden Gürdal Tosun'un rollerini üstlenen sanatçı, "Vizontele" adlı sinema filminde de Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'la başrolü paylaştı.

2009 Yerel Seçimleri'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beşiktaş Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. 2007 yılından beri, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri vermektedir.

ALTAN ERKEKLİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021 Payitaht Abdülhamid - Ernest Cassel

2020 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları - Mehmet Hoca

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm - Salih Hulusi Kezrak

2020 Ağır Romantik - Servet Babayiğit

2019 Görülmüştür

2019 Enes Batur Gerçek Kahraman - Master

2019-2020 Afili Aşk - Muhsin Yiğiter

2019 Dengi Dengine

2019 Hababam Sınıfı Yeniden - Mehmet Hoca

2019 Vurgun - Erdoğan Vardar

2019 Çiçero

2018 Bizi Hatırla

ALTAN ERKEKLİ'NİN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bana Bir Şeyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan - BKM - 2001

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü : Yılmaz Erdoğan - 2001

Yolcu : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2001

İnadına İnsan : Metin Balay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1999

Kayıplar : Ariel Dorfman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998

Akrep : Eşber Yağmurdereli - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1997

Otobüs (oyun) : Stanislav Stratiev - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1996

Kardeş Sofrası : Yeşim Doran - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1995

İnadına Yaşamak : Metin Balay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1995

Pazar Keyfi : G. Mitchelle - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

Jan Dark Davası : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Erem - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

Ay Carmela! : Jose Sanches Sinisterra - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

403. Kilometre : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

Sakıncalı Piyade : Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Salpa : Yılmaz Güney - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991

Ayaktakımı Arasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990

Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Sihirbazlar ve Oyuncular : Erdinç Dinçer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Ben Mimar Sinan : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Çılgın Dünya : Lope De Vega - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987