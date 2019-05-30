UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi olurken takımın yıldız isimlerinden Pedro da büyük bir başarıya imza attı.

Kariyeri boyunca birçok uluslararası turnuvada zafer yaşayan 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, Avrupa Ligi şampiyonluğuyla koleksiyonunu tamamladı ve tarihe geçti.

NTV Spor'da yer alan habere göre Pedro geçmişte Barcelona formasıyla 3 kez Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kaldırırken İspanya Milli Takımı ile 2010'da Dünya Kupası ve 2012'de Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı. Chelsea formasıyla da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan futbolcu, tüm kupaları kazanan ilk isim oldu.

Pedro uluslararası kazandığı kupaların yanı sıra Chelsea'de Premier Lig şampiyonluğu ve FA Cup, Barcelona'da ise 5 La Liga şampiyonluğu, 3 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası zaferi de yaşadı.