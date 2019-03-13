Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt

Giriş: 13.03.2019 - 09:55 | Güncelleme:  

Oyuncu Peker Açıkalın geçtiğimiz günlerde üçüncü kez baba olma heyecanı yaşamıştı. Açıkalın, baba olduktan sonra kendisine yöneltilen 'evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi

  • 1Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    1|19

    Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Çiğdem Koç ile aşk yaşıyordu.  

  • 2Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    2|19

    Açıkalın kendisine yöneltilen, "Evlenmeden çocuk yaptınız!" eleştirilerine evlilik cüzdanının fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

  • 3Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    3|19

    Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından; Duyanlar ve duymayanlara, meraklılarına, tüm sülaleme, inanmayanlara… Çiğdem Koç Hanım ile evlendiğimizin, evlilik cüzdanının resmî resmidir... Uğuru kaçmasın diye şimdi paylaştık. Bir yastıkta kocamak üzere... İnşallah. Oğlumuz bile var, tosun gibi maşallah!’ notuyla bu fotoğrafını paylaştı.

  • 4Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    4|19

    Açıkalın’ın ardından Çiğdem Koç Açıkalın da aynı fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü, ‘Zaman çabuk geçiyor... TBT’si... Şimdi bunu neden paylaştım ben. Meraklısı çokmuş meğer, Meraklılarına gelsin o zaman oğluşumuz bile var maşallah.’

  • 5Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    5|19
  • 6Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    6|19
  • 7Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    7|19
  • 8Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    8|19
  • 9Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    9|19
  • 10Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    10|19
  • 11Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    11|19
  • 12Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    12|19
  • 13Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    13|19
  • 14Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    14|19
  • 15Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    15|19
  • 16Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    16|19
  • 17Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    17|19
  • 18Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    18|19
  • 19Peker Açıkalın'dan 'çocuk' eleştirilerine yanıt - Magazin haberleri
    19|19

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0