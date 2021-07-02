Peker Açıkalın (d. 1 Mart 1963, Kars), Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır.

1987 yılında Nilüfer Açıkalın'la evlendi, 1994 yılında ise boşanmışlardır. Sanatçı ilk önce 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında kitlelerin önüne çıkmıştır. Dizide aynı zamanda Levent Tülek de rol almıştır.

Birçok dizide rol almıştır. Avrupa Yakası adlı televizyon dizisinde, Gaffur karakterini kapıcı rolüyle ekrana taşımış kendine özgü çakkıdı dansı hafızalara kazınmıştır, ancak çeşitli sebeplerden dolayı 1,5 sene yer aldığı Avrupa Yakası kadrosundan ayrılmıştır. Dizi, kadrosuna Binnur Kaya ve Gürgen Öz'ü dahil ederek yoluna devam etmiştir.

Ünlü oyuncu daha sonra TRT 1'de yayınlanan, baş rollerinde Emre Altuğ ve Ragga Oktay'ın bulunduğu Mert ile Gert dizisinde Zihni Göktay'ın oğlunu oynamıştır. 1 sene sonra Yahşi Cazibe dizisine başlayıp, ani bir kararla diziden ayrılmıştır, bunun nedenini "Oynadığım karakterin etkisi bir süre sonra azaltıldı. Bir şeyin değişmediğini görünce de ayrıldım. Her şey para değildir, para için ikinci rollerin adamı olmam" diyerek açıklamıştır. 2011'de Kadıköy'de girdiği bir tartışma sırasında kalp krizi geçirmiştir.

Narin Şeker Açıkalın

Niran Ünsal, Narin Şeker ve Peker Açıkalın

PEKER AÇIKALIN'IN DİZİLERİ

1994: Gülşen Abi - Alper

1995/1998/2000: Çiçek Taksi-Ömer Şen

2002: Ekmek Teknesi - Cengiz

2002: Ev Hali - Oral

2006: Avrupa Yakası - Gaffur Aksoy

2007: Yalan Dünya - Nibun

2008: Mert ile Gert - Cenabettin Seçkin

2010: Yahşi Cazibe - Peker Pekmez

2012: Türk'ün Uzayla İmtihanı - Ziya

2018: Ege'nin Hamsisi - Horoz Ağa

PEKER AÇIKALIN'IN FİLMLERİ

1999: Kara Kentin Çocukları - Özgür

2002: Kolay Para - Ender

2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Psiko

2004: Hababam Sınıfı Askerde - Psiko

2005: O Şimdi Mahkum - Erketeci

2005: Maskeli Beşler İntikam Peşinde - Bahattin

2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Psiko

2006: Maskeli Beşler: Irak - Bahattin

2006: Amerikalılar Karadeniz'de 2 - Ercüment

2008: Maskeli Beşler: Kıbrıs - Bahattin

2008: Destere - Hayrettin

2009: Türkler Çıldırmış Olmalı - Kadir

2014: Gülcemal - Gülcemal

2014: Polis Akademisi Alaturka - Kinyas

2017: Vezir Parmağı - Nazik

2018: Baba 1.5 - Seyfi

2018: Karımı Gördünüz Mü? - Hakkı Geçer