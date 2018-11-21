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Sosyal medya hesabından güzel haber veren Açıkalın duygularını şu sözlerle ifade etti; İki gönül bir olunca samanlık seyran, sağ ve sol el ile bir kalp işareti oluyor... İsteyince de bir çocuk bahşetti rabbimiz. Hem de iki kızdan sonra…