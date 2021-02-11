Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan yüzbaşı şehit oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekatta yaralanan ve hastaneye sevk edilen askerin kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda dün 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Şubat 2012 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.