Pendik'te denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı
İstanbul Pendik'te denize düşen kadın bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 22.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:34
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Pendik sahilinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sahilde dolaşan G.K. isimli kadın dengesini kaybederek denize düştü.
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Durumu fark eden çevredeki vatandaşlardan biri kadını kurtarmak için denize atladı.
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Duyarlı vatandaş, denizde sürüklenen kadını, yüzerek kurtarıp kıyıya çıkardı.