Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Pendik'te feci kaza: Ok gibi saplandı | Son dakika haberleri

        Pendik'te feci kaza: Ok gibi saplandı

        İstanbul Pendik'te hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyere çarpıp takla attı. Bariyere ok gibi saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Pendik'te feci bir kaza meydana geldi.

        2
        3

        Ankara Caddesi'nde Pendik Köprüsü istikametinde seyir halindeki hafif ticari araç, bariyere çarparak takla attı.

        4

        Kazada sürücü Orhan Şener ile eşi Huriye Şener yaralandı.

        5

        İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        6

        Ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        7

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Öte yandan, kazanın başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

        #İstanbul Pendik
        #trafik kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Dört ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Dört ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı