Pendik'te feci kaza: Ok gibi saplandı
İstanbul Pendik'te hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyere çarpıp takla attı. Bariyere ok gibi saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 20.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:11
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Pendik'te feci bir kaza meydana geldi.
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Ankara Caddesi'nde Pendik Köprüsü istikametinde seyir halindeki hafif ticari araç, bariyere çarparak takla attı.
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Kazada sürücü Orhan Şener ile eşi Huriye Şener yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.