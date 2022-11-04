"Pes" dedirten olay! Sürpriz yumurtayla uyuşturucu sevkiyatı!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
KARGOYLA SEVKİYAT İHBARI ALINDI
AA'da yer alan habere göre ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.
59 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş sürpriz yumurtada 59 gram metamfetamin ele geçirdi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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