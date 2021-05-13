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HaberlerMagazinPetek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı - Magazin haberleri
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Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı

Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adından oğulları olan çift, Ramazan Bayramı'nı ailece kutladı

Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı - Magazin haberleri

Eşinin elini öpen Petek Dinçöz, bayram harçlığını da aldı. Parayı az bulan Dinçöz, o anların videosunu "Dondurma paramla cips çikolata alacağım. Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma!" notu ile Instagram'da paylaştı.

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