Pierce Brosnan: Yıllar sonra burada evleneceğimi bilmiyordum

O AN AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU

Pierce Brosnan, gönderisinde "Remington Steel... 1984.. Yapımcılar o yıl Los Angeles'ta düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın, sokaklarda çekim yapılan dizimizin programını olumsuz etkileyeceğini düşünüyordu. O yüzden Avrupa'ya taşındık. İrlanda'da bir ekiple anlaştık. Fransa ve Malta'ya gittik. Sonra da İrlanda'ya... Bu fotoğraf Ashford Kalesi'nde yapıldı. Sahnenin ne hakkında olduğu hakkında hiçbir fikrim yok" ifadelerine yer verdikten sonra kalenin kendisi için önemine değindi.