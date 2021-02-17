"DELİYE HER GÜN BAYRAM"

14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili konuşan Altuğ, "Yağmur Bey size sürpriz yaptı mı?" sorusuna, "Deliye her gün bayram. Bizim için öyle bir gün olması gerekmiyor. Biz zaten birbirimizi sevdiğimiz için öyle bir güne ihtiyacımız yok. Bir eğlence bizim için kutlamak" şeklinde yanıt verdi.