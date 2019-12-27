Pınar Altuğ: Bir annenin nefesinin kesildiği an - Magazin haberleri

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Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Altuğ, geçtiğimiz günlerde yoga yaparken ters durduğu bir fotoğrafıyla adından söz ettirmişti.

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan oyuncu, Instagram'a kızı Su'ya sarıldığı bir pozunu ekleyerek, "Bir annenin nefesinin kesildiği an" notuyla kızına duyduğu sevgiyi paylaştı.

"PAYLAŞMAYA DOYAMIYORUM"

Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda Tamer Karadağlı ile bir ödül töreninde sunuculuk yapmıştı. Şıklığı ile dikkat çeken Altuğ, gecede çekildiği kareleri, "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.