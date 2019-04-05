Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Arkadaşının bebek eşyaları satan reyonuna göz atmaya geldiğini belirten oyuncu, objektiflere gülerek poz verdi.
Geçtiğimiz günlerde seçim sandığı başında paylaştığı taytlı fotoğrafın bomba etkisi yarattığı hatırlatılan oyuncu, “Bu konuyla alakalı konuşmam” diyerek hızlıca uzaklaştı.
PINAR YAĞMUR ATACAN KİMDİR?
Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.
1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.
2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.
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