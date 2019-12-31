Bir dönem ekranlara damga vuran 'Akademi Türkiye' müzik yarışması programıyla adını duyuran Pınar Aydın, ilerleyen yıllarda; 'Savcının Karısı', 'Arka Sokaklar', 'Akasya Durağı', 'O Hayat Benim' gibi dizilerde rol alarak kamera karşısına geçti.

2011 yılında da 'Dur Dedim' adlı bir albüm çıkardıktan sonra daha sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, 2015 yılında eski kaleci Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturarak oyunculuğu bıraktı.

"BEKLİYORUZ"

Ovalıoğlu'ndan Ayaz adında çocuğu olan Pınar Aydın, sosyal medya hesabından ikinci kez anne olacağını, "Bekliyoruz" notuyla duyurdu. Aydın'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

EV KİRALIYORLAR

Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Aydın, ailesiyle beraber yılın büyük bir bölümünü Giresun'da bungalow evler kiralayarak geçimini sürdürüyor.