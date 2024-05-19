Pınar Deniz: Bu yaz evlilik yok

Pınar Deniz, Cannes sahillerini SHOW TV’nin 'Pazar Sürprizi' programıyla birlikte gezdi ve Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

CANNES FİLM FESTİVALİ HAYALLERİ KURUYOR

Üçüncü kez Cannes’a geldiğini söyleyen Pınar Deniz, şehrin sahilini ilk kez bu kadar gezdiğini belirtirken hayallerinden birini de anlattı. Cannes Film Festivali’ne oynadığı bir filmle gelmenin hayallerini kuran Pınar Deniz; “En çok istediğim şeylerden biri gelecek yıllarda Cannes’da bir filmimle olmak ve burada ödül almak. Merve Dizdar ödülü alınca çok mutlu olmuştum ve aynını kendim için de manifestledim” dedi.

REKLAM Pek çok biyografik filmde adı geçen Pınar Deniz, Esengül’ün hayatını oynayacağı iddiasına; “Esengül için teklif gelmedi ama çekilecek pek çok biyografik hikâye olduğunu biliyorum” dedi. DOĞALLIK TAKINTISI Estetik operasyonlarla ilgili gündeme de değinen Pınar Deniz; bu konuda şunları söyledi; “Doğallık takıntım var. Bugüne kadar ne kaşımı aldırdım, ne de saçımı boyattım. Bir oyuncu olarak bütün malzemem yüzünde ve bunun kaybetmeyi istemem. O yüzden estetik yaptırmayı düşünmedim. Dileyen dilediğini yaptırabilir, ilerde belki ben de yaptırabilirim."