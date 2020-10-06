Ünlü oyuncu Cem Özer'in, bir kadın takipçisiyle sosyal medya özerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkmasından sonra eşi Pınar Dura'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, 2017 yılında Cem Özer ile hayatını birleştiren Pınar Dura, kimdir ve kaç yaşındadır?

PINAR DURA KİMDİR?

Pınar Dura, 27 Ocak 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Dura, medya sektöründe çalışmakta.

Bir internet sitesinde köşe yazarlığı ve ünlülerle de röportajlar yapan Dura, Köşe yazarlığının ardından ise bir televizyon kanalından program teklifi almıştır. Hafta içi her gün ünlülerin konuk olduğu canlı yayın magazin yorum programı yapmıştır.

Pınar Dura, 2017 senesinde sanatçı Cem Özer ile dünya evine girdi.