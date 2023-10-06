'Pınar Erbaş ile Söz Sende' çok konuşulan isimleri ağırlıyor

'Pınar Erbaş ile Söz Sende' çok konuşulan isimleri ağırlıyor

'Pınar Erbaş ile Söz Sende' çok konuşulan isimleri ağırlıyor Pınar Erbaş, 'Pınar Erbaş ile Söz Sende'de bu hafta da stüdyoda yine çok konuşulan isimleri ağırlayacak

Pınar Erbaş, Habertürk'te yayınlanan 'Pınar Erbaş ile Söz Sende'de 8 Ekim Pazar günü ünlü konuklarını ağırlayacak.

Tüm ülkeyi sevince boğan başarıların sahibi, milli gururumuz Filenin Sultanları'ndan Simge Aköz ile zafere giden yol ve merak edilenler konuşulacak.

Sosyal medyada 'Nalet Bebe' adıyla tanınan, hazırladığı videolar ile milyonları güldüren fenomen Ömer Başdoğan, Gökhan Ünver'in Söz Sende'de kendisi ile ilgili yaptığı gaf için neler söyleyecek?

Yeni filmi 'Serçenin Gözyaşları' ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşim Salkım dizi/sinema sektörünün gündemde tartışılan konularıyla ilgili neler düşünüyor?

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Nişantaşı'ndan Afrika'ya uzanan ilham verici hikayesiyle Op. Dr. Banu Çiftçi, yardıma ihtiyacı olan insanlara koşarken neler gördü, neler yaşadı?

Hem güzel hem de yetenekli oyuncu Müge Boz ile vlogger olarak da devam ettiği kariyerini, çok merak edilen aile hayatını ve anneliği anlatacak.

Aksiyon tutkusu göklere uzanan oyuncu Ümit Erdim, kilo verdikten sonra hayatını nasıl değiştirdi? Araba yarışı, uçuş eğitimi derken sırada ne var?

'Pınar Erbaş ile Söz Sende', 8 Ekim Pazar günü saat 23.00'te Habertürk TV'de.