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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 24 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 24 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (24 Ocak 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,14 değer kaybederek 10.098,86 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 35,68 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,22 ile 3.193,62 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 24 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Ocak 2025 Cuma tarihinde günü 10.098,86 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,14 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HLGYO,VKFYO,FRIGO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YAPRK,KRGYO,BVSAN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.911.905.715.25 TL), EREGL (5.120.632.180.30 TL), AKBNK (5.056.052.618.95 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        309.00
        -0.24 %
        7.911.905.715
        E
        23.30
        2.73 %
        5.120.632.180
        A
        66.45
        -2.49 %
        5.056.052.619
        I
        14.50
        -0.07 %
        4.973.418.797
        Y
        32.46
        -1.64 %
        4.317.666.538
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        2.86
        10.00 %
        129.151.648
        V
        20.78
        9.95 %
        22.567.244
        F
        8.74
        9.94 %
        161.734.501
        V
        2.21
        8.33 %
        588.125.476
        T
        13.35
        8.01 %
        24.629.853
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        837.00
        -9.95 %
        30.917.570
        K
        9.06
        -9.94 %
        186.877.409
        B
        108.00
        -6.17 %
        645.676.779
        R
        702.00
        -6.15 %
        616.836.357
        D
        15.81
        -5.72 %
        86.687.335
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Ocak 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 35,68 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,88 yükselerek 37,50 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,68
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        37,50
        0,88 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Ocak 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,10 artış ile 2.785,17 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,22 yükselişle 3.193,62 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.221,57 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.822,40 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.785,17
        1,10 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.193,62
        1,22 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.822,40
        1,22 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.221,57
        1,22 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,56 artış ile 105.644,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,27 yükseliş ile 3.399,13 doları buldu. Brent Petrol ise 78,09 dolar

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