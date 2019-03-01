Rapor, tüm il jandarma komutanlıklarına gönderildi

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre PKK, son yıllarda telsiz, telefon ya da pusula ile gönderdiği talimatların neredeyse tamamı, Türk istihbarat birimleri tarafından anında deşifre ediliyordu. Eylemleri çözülmeye başlanan terör örgütünün dünyada 400 milyon kullanıcısının bulunduğu 'Papçi' diye bilinen PUBG oyunuyla örgüt mensuplarına talimatlarını vermeye başladığı ortaya çıktı.

Suriye sınırındaki Kilis İl Jandarma Komutanlığı, örgütün bu taktiğini deşifre etti. PKK'nın haberleşmesini deşifre eden Kilis İl Jandarma Komutanlığı raporu, Jandarma Genel Komutanlığı üzerinden 20 Şubat 2019'da tüm il jandarma komutanlıklarına emir olarak gönderildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, ilçe jandarma komutanlığı ve üs bölgelerine gönderdiği uyarı yazısı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yazısında, "Ülkemizin Suriye'de terör örgütleriyle mücadelede terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerin tespit ve açığa çıkarılması muhtemel eylemlerin önlenmesi maksadıyla, yapılan istihbari çalışmalarda. PKK/PYD/YPG terör örgütünce, teknik takibe takılmamak için son zamanlarda, internette yaygın olarak oynanan; dünya genelinde 400 milyon kişinin oynadığı ve ‘Papçi' olarak bilinen PUBG mobil oyunu üzerinden online olarak haberleştikleri belirlenmiştir. PUBG'a mobil oyunu içerisinde bulunan gruplar bölümünde terör örgütü yöneticileri tarafından talimat verdikleri ve aldıkları, oyun içerisinde bulunan yer-bölge seçme bölümünde yer tespiti yaptıkları tespit edilmiştir. Terör örgütü mensuplarının bu şekilde faaliyet gösterdikleri alanlarda görevli güvenlik kuvveti personeliyle, yine oyun içerisinde bulunan sohbet sekmesi üzerinde ilk önce oyun amaçlı irtibat kurdukları, daha sonra personel bilgileri, hangi kurumda çalıştıkları ve bu kurum ile ilgili istihbari bilgi almaya çalıştıkları haberi ilgi ile bildirilmiştir. İstihbarata karşı koyma kapsamında göz önünde bulundurulması ve personele tebliğ edilmesi" denildi.

Yazının, bazı güvenlik güçlerinin kullandığı sosyal medya hesaplarında kullanılması ise takipçileri arasında tartışma yarattı.