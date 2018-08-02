Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik temmuzda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 290 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" C.D. ile hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak da bulunuyor.

Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Masum insanları ve bebekleri dahi öldürmekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK, temmuz ayında Diyarbakır'da baba ve oğlunu, Hakkari'de asker eşi ve 11 aylık bebeğini şehit etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın temmuz ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Temmuz tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu. Aralarında 11 aylık bebeğin de bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda yaralanan 5 asker tedavi altına alındı.

Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik güçleri, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarını sürdürdü. Temmuzdaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 290 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 110 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 30'u tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürdü.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha etti.

Yaz mevsiminde de teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürüttü.

Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Aranan Teröristler Listesi'nde yeşil kategoride bulunan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın 8 Temmuz'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristin sözde "Botan saha Van eyaleti 5'li yürütme sorumlusu" olduğu, örgüt yönetimi tarafından sözde "Van eyaleti halkla ilişkiler ve maliye birimi sorumlusu" olarak tayin edildiği belirlendi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında 10 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğu tespit edildi.

Bitlis'te 28 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi'nin kırmızı kategorisinde bulunan Sefer Açar olduğu belirlendi. Terörist Açar'ın 1998'de jandarma helikopterinin PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 askerin şehit düştüğü saldırının faili olduğu saptandı.

Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu anlaşıldı. "Delil Karakoçan" kod adlı teröristin, Avaşin/Basyan ve Zap bölgelerinde her türlü silah, mühimmat, uyuşturucu ve yiyecek sevkıyatlarının koordinatörlüğünü yaptığı belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D. 14 Temmuz’da Danimarka'da yakalandı.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda PKK'nın Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu.

Son 1,5 ayda kırmızı ve gri kategorideki örgüt mensuplarının da aralarında yer aldığı 4 PKK'lı öldürüldü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 23 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride bulunan ve örgütün sözde "Amed eyaleti özel güç sorumlusu" "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 27 Temmuz’da AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi şehit ettikleri belirlenen teröristlerden biri sağ yakalanırken 2'si etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerini terör örgütünden temizlemek amacıyla başlatılan operasyon hava destekli sürüyor.

Terör örgütünün yuvası konumundaki Kandil'de bulunan hedeflere hava harekatları düzenleyen TSK, bölgedeki PKK hedeflerini gece gündüz ateş altında tutarak örgüte ağır darbe vuruyor.

Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Temmuz ayında öne çıkan terör olayları

Temmuz ayındaki bazı terör olayları şöyle:

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 Temmuz’da baba ve oğlu PKK'lı teröristlerce katledildi.

Giresun'un Güce ilçesinde 9 Temmuz’da güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 13 Temmuz’da düzenlenen operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 22 Temmuz’da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er hafif yaralandı.

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine 28 Temmuz’da teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda iş makinesi operatörü şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz’da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan hayatını kaybetti.

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