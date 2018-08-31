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Evi görenler şaşkınlığını gizleyemedi
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Plaza çatısına villa!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iş merkezlerinin olduğu 14 katlı bir plazanın çatı katına inşa edilen iki katlı villa benzeri ev görenleri hayrete düşürdü. Önceki gün sosyal medyada gerçek olup olmadığı tartışılan yapının 2016 yılı öncesinde yapıldığı öğrenildi. Sur Belediyesi Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi'nin başvurusu üzerine kaçak yapıyı yıkma kararı aldı.

31.08.2018 - 13:25 | Güncelleme:

Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi üzerindeki 14 katlı plazanın çatısındaki eve görenler şaşkınlığını gizleyemezken, binanın fotoğrafı sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, bi̇na Diyarbakır'ın tanınmış işadamlarından Diyarbakır Spor Eski̇ Başkanı Abdurahman Yakut’a ai̇t.

Plaza binasının görüntüsüyle de uyumsuz olan müstakil eve benzeye yapı için Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu harekete geçti.

 



Geçen mayıs ayında konuyla ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Sur Belediyesi ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nu haberdar edip, gereğinin yapılmasını isteyen Mimarlar Odası, 27 Temmuz'da ilgili belediyeden yanıt aldı.

MÜHÜRLEME YAPILDI

İmar barışıyla birlikte tartışma konusu haline gelen imara aykırı yapı için Sur Belediyesi Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu'na söz konusu yapıyla ilgili yıkım ve para cezası kararı çıkardığını söyledi. Yapının durumuna ilişkin "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince Belediyemizce yıkım kararı ve para cezası uygulanmış olup gerekli işlemler devam etmektedir." denildi.

Sur Belediyesi Habertürk'e yaptığı açıklamada iki katli yapıyla ilgili prosedürün sürdüğünü ve mühürleme işleminin yapıldığı bilgisini verdi.

 

 

 

 

 

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