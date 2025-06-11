Polemikler, çatışmalar, tehditler... Los Angeles'ta son durum ne?

Trump'ın göçmen baskınlarına tepki olarak patlak veren protestoları bastırmak üzere Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri göndererek aldığı olağanüstü önlemler Los Angeles'ta beşinci gününe giren gösterileri körükledi ve ülkenin başka şehirlerde de protestolara yol açtı.

Başkan Trump ve California Valisi Gavin Newsom birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunurken, şehrin belediye başkanı protestoların şehir merkezindeki yaklaşık beş caddeyle sınırlı olduğunu söyledi, ancak şiddet ve yağmalama nedeniyle şehir merkezinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinin 2,5 km kare bölümünde birkaç gün boyunca yerel saatle akşam 8'den sabah 6'ya kadar sürecek bir sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

197 kişi gözaltında Polis, sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde birden fazla grubun sokaklarda kaldığını ve "toplu tutuklamaların başlatıldığını" söyledi. Polis daha önce yaptığı açıklamada salı günü 197 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının bugüne kadarki toplam gözaltı sayısının iki katından fazla olduğunu belirtmişti. REKLAM Los Angeles'ta kısmi sokağa çıkma yasağı Haberi Görüntüle Demokrat liderler, Trump yönetiminin ülkede yasadışı olarak yaşayan göçmenleri sınırdışı etme ve ardından protesto için sokaklara dökülen muhalifleri bastırma çabalarında şimdiye kadarki en yoğun parlama noktası haline gelen ulusal krizle ilgili endişeli. California Valisi Newsom şunları söyledi: "Görevdeki bir Başkan'ın yetkisini küstahça kötüye kullanması, halkımızı, memurlarımızı ve hatta Ulusal Muhafızlarımızı riske atarak yanıcı bir durumu alevlendirdi. İşte o zaman aşağı doğru sarmal başladı. O, yine gerilimi tırmandırmayı seçti. Daha fazla güç kullanmayı seçti. Kamu güvenliği yerine tiyatroyu seçti. Demokrasi saldırı altında." 2028'de Başkanlık yarışına hazırlandığı düşünülen Newsom, asker konuşlandırmalarını yasadışı kaynak israfı olarak nitelendirdi. Kendisi ve eyalet pazartesi günü Trump ve Savunma Bakanlığı'na dava açarak federal birliklerin konuşlandırılmasını engellemeye çalıştı. Trump da Newsom'un tutuklanması gerektiğini öne sürdü. REKLAM

Trump: Los Angeles'ı özgürleştireceğiz Geçen yıl büyük ölçüde belgesiz göçmenleri sınırdışı etme vaadiyle yeniden göreve seçilen Trump, dün askerleri onurlandırmak için yaptığı konuşmada kararını savundu. Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Ordu üssünde askerlere şunları söyledi: "Ordudaki kahraman nesiller, ülkemizin işgal ve üçüncü dünya kanunsuzluğu tarafından yok edilmesini izlemek için uzak kıyılarda kanlarını dökmediler. California'da tanık olduğunuz şey, yabancı bayraklar taşıyan isyancılar tarafından gerçekleştirilen barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe yönelik tam kapsamlı bir saldırıdır. Los Angeles'ı özgürleştireceğim."