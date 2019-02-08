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Samsun'da öldürülüp fındık bahçesinde yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olarak yaklaşık 3 yıl önce cesedi bulunan 16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili polisin yaptığı araştırmada 1'i kadın 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
2016 MAYIS'TA KAYBOLDU
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Acıklı Mahallesi'ndeki jandarma sorumluluk bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 yaşındaki Zekiye Keskin, 8 Mayıs 2016 tarihinde kayıplara karıştı ve annesi Gülizar Keskin 3 gün sonra kızının kayıp olduğuna dair jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
ANNE ACISINA DAYANAMADI
Anne Gülizar Keskin de kızının kayıp olmasının ardından bir ay sonra da hayatını kaybetti. Zekiye Keskin'in cesedi ise yabani hayvanlarca parçalanmış şekilde olaydan yaklaşık 3 ay sonra 6 Ağustos 2016 tarihinde bahçe sahibi tarafından bulundu.
DOSYA JANDARMADAN POLİSE GEÇTİ
Kesin ölüm nedeni tespit edilemeyen Zekiye Keskin'in ölümü faili meçhul kaldı. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul cinayet dosyasını jandarmadan alarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti.
YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cinayet Bürosu ekipleri, 2018 Ekim ayında dosyayı teslim alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Çok sayıda kişinin kan örnekleri alındı. Öldürülen kızın çantasında bulunan rujunda ise bir erkeğe ait DNA örneği tespit edildi.
POLİS 5 ŞÜPHELİ TESPİT ETTİ
Cinayet Bürosunda kurulan özel ekip yaptıkları araştırma, teknik ve fiziki takip sonucu Zekiye Keskin'in ölümüyle ilgili Y.D.'yi (36) Samsun'un Çarşamba ilçesinde, F.D.'yi (34) Ayvacık ilçesinde ve E.A. (30) adlı kadını ise Ordu'nun Altınordu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla bağlantıları olan Y.E.I.'nin (24) hırsızlık suçundan Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunduğu ve Ü.K. isimli şahsın da başka bir suçtan Erzincan cezaevinde hükümlü olduğu ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanmaları tamamlanan Y.D., F.D. ve E.A. adlı kadın 'cinayet ve suç delillerini gizlemek' suçlarından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Olayla bağlantısı olup hırsızlık suçundan gözaltında bulunan Y.E.I.'nın ise hem hırsızlık hem de cinayet olayıyla ilgili yarın Çarşamba Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.
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