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Polis, kadın meslektaşını öldürdü

DHA

Diyarbakır'da polis memuru Muharrem Y., meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurarak öldürdü. Muharrem Y., jandarmaya teslim oldu

polis öldürdü

Olay, öğleden sonra Fabrika Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla apartmana gelen polisler, kiralık dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı polis memuru Merve Ünal, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre acil serviste ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen polis memuru Merve Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis memuru Muharrem Y., Merve Ünal'ı kendisinin vurduğunu söyleyerek, jandarmaya teslim oldu. Polis memuru Muharrem Y.'nin ilk ifadesinde, gönül ilişkisi bulunduğu meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Polisler olay yerinde inceleme yaparken, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da gelip, bilgi aldı.

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