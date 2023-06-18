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Polonya'dan gönderilen kargo paketindeki cam tüplerden çıktı: 8 farklı türde 76 tane

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Polonya'dan gönderilen bir kargoda yapılan incelemede, küçük cam tüplerde 8 farklı türde 76 yavru tarantula ele geçirildi

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DHA
  • Polonya'dan gönderilmiş! Kargo paketindeki cam tüplerden çıktı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Polonya'dan gönderilen bir kargoda, küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi.
  • Polonya'dan gönderilmiş! Kargo paketindeki cam tüplerden çıktı
  • Polonya'dan gönderilmiş! Kargo paketindeki cam tüplerden çıktı

    Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen posta kargosu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince incelendi.
  • Polonya'dan gönderilmiş! Kargo paketindeki cam tüplerden çıktı
  • Polonya'dan gönderilmiş! Kargo paketindeki cam tüplerden çıktı

    Belgelerinde 'akvaryum bitkisi' olarak beyan edilen kargoda, gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde, küçük cam tüplerde 76 örümcek ele geçirildi. Çok küçük boyutlardaki örümceklerin Kırıkkale Üniversitesi uzmanlarınca 8 farklı türdeki yavru tarantula olduğu tespit edildi.
  • Polonya'dan gönderilmiş! Kargo paketindeki cam tüplerden çıktı
  • Polonya'dan gönderilmiş! Kargo paketindeki cam tüplerden çıktı

    Yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar, Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne teslim edildi. Olaya dair soruşturma, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
  • Polonya'dan gönderilmiş! Kargo paketindeki cam tüplerden çıktı

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