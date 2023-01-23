Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada ise Yunan emniyet birimlerinin tüm yolcular üzerinde ve uçakta yaptıkları kontrollerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı vurgulandı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina da devlet haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, "Tüm yolcular güvenle uçaktan ayrıldı. Yanlış alarm verilmiş. Yaralanan kimse yok. Hiçbir yolcunun da yardımımıza ihtiyacı yoktu ve havayolu şirketi tüm sorunları kendilerinin halledeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.