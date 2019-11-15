Federasyonun resmi twitter hesabından, B Grubu'nda Portekiz'in Litvanya'yı sahasında 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın gollerini atan futbolcuların fotoğraflarını yayımladı.
Oyuncuların gol sevinçlerini gösteren paylaşımlarda, takımın 3. golüne imza atan Pizzi'nin asker selamı verdiği fotoğrafın kullanılması dikkati çekti.
UEFA, A Milli Takım oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, olası siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında geçen ay disiplin soruşturması başlatmıştı.
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