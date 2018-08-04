Portland Timbers - Philadelphia Union düellosu

ABD MLS maçında Portland Timbers ile Philadelphia Union, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 06:00. Maç öncesi Portland Timbers 34 puanla 8. sırada, Philadelphia Union 27 puanla 16. sırada bulunuyor. Portland Timbers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Philadelphia Union, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 444. İddaa'da Portland Timbers kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Philadelphia Union kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Portland Timbers son haftadaki Vancouver Whitecaps müsabasında 4-1 yenildi.

Philadelphia Union ise RB New York maçında 0-2 yenildi.

Portland Timbers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Portland Timbers, kendi sahasında 16 gol attı, 8 gol yedi.

Philadelphia Union, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Philadelphia Union, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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