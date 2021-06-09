Aşı olmayana yasaklar artar mı? Prof. Sözüer: Kanun gerekli 0:00 / 0:00

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Prof. Adem Sözüer, Habertürk TV'de aşı tartışmalarına değindi. Prof. Sözüer, vatandaşların aşı olmayı reddetme tercihleri hakkında, "Yetişkin bir insan aşı olmayabilir. Kimse beni zorla tedavi edemez. Tedaviyi ret hakkı var. Ancak benim hastalığım başkaları için sorun olacaksa özerkliğim ortadan kalkacak. O zaman hukuki bir sınırlama meşru olur. Ancak bu genelgelerle olmaz, kanun çıkarmak gerekir" dedi.

Koronavirüs aşısı konusunda vatandaşları aydınlatmanın büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Sözüer, "İnsanların sorgulamalarına engel olmayalım aşılarla ilgili. Komplo teorileri bir yana makul sorulara yanıt vermeliyiz. 'Aşı olmuyorum' diyen insanı damgalamamalıyız. Aydınlatma politikası çok önemi" diye konuştu.

Prof. Adem Sözüer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce hukuki temeli AYM ışığında oluşturmalıyız. Siz kendiniz için yaptırmıyorsunuz ama bir başkasının ölümüne yol açarsa... Aşı yapılırken, insanlar aydınlatılmalı, bilgi verilmeli. Rızası alındıktan sonra yapılması lazım."

Yarın ilk yapacağımız şey bu konuda kanun çıkarmaktadır. Aşıları yapıyoruz, niye kanun çıkarmıyoruz? Aşı yapmadın ve virüs oldun. Başkasına bulaştırdığın tespit edildi. Diğer kişi öldüğü zaman taksirle öldürme, olası kastla öldürme gibi cezai sorumluluklar da doğacaktır."