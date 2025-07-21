Prof. Dr. Hasret Dikici Bilgin IPSA başkanlığına seçildi

BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasret Dikici Bilgin, UNESCO tarafından 76 yıl önce kurulan ve alanının en saygın kuruluşları arasında yer alan Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (International Political Science Association - IPSA) başkanlığına seçildi.

BİLGİN, IPSA BAŞKANLIĞINI 2027'DE ROMA'DA DEVRALACAK

Prof. Dr. Dikici Bilgin, bu prestijli uluslararası göreve Türkiye’den seçilen ikinci akademisyen oldu. Daha önce bu görevi 2016 yılında başkan seçilen Prof. Dr. İlter Turan üstlenmişti.

IPSA’nın en yüksek karar organı olan ve dünyanın dört bir yanından temsilcilerin yer aldığı Konsey, 15 Temmuz 2025 tarihinde Seul’de düzenlenen IPSA 2025 Dünya Siyaset Bilimi Kongresi kapsamında gerçekleştirilen seçimde Prof. Dr. Dikici Bilgin’i oy birliğiyle Seçilmiş Başkan olarak belirledi. Prof. Dr. Dikici Bilgin, 2027 yılında Roma’da düzenlenecek Dünya Kongresi’nde IPSA Başkanlığı görevini resmen devralacak.

REKLAM

Prof. Dr. Dikici Bilgin, “Türkiye’de üniversitelerde siyaset bilimi alanında araştırma ve eğitim-öğretim 1950’li yıllarda başladı. O tarihten bu yana alandaki akademisyenler hem yurtiçinde hem de yurtdışında siyaset biliminin gelişmesi için emek verdiler. IPSA başkanlığına seçilmemi benden önce ve benimle aynı dönemde koşullarını zorlayarak bilimsel üretim yapan akademisyenlerin emeğinin bir parçası olarak görüyorum. Bu görevin Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve Türkiye üzerine yapılacak olan karşılaştırmalı çalışmaların kapsamını artırmasını umuyorum” dedi.