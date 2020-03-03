Pirelli'nin endüstriyel ve ticari lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon’da Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’luğu görevine Antonio Dolgetta getirildi.

Prometeon Lastik Grubu’na 2017 yılında katılan Dolgetta, ilk olarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi CFO’luğunu üstlendi.

Mart 2019'da Prometeon Lastik Grubu'nun dünyadaki 4 ana üretim merkezinden biri olan Mısır'da Prometeon Mısır CEO'su olarak görev almaya başlayan Dolgetta, Şubat 2020 itibarıyla Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin CEO'luğuna atandı.

Yapılan açıklamaya göre, İzmit’te kuru lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye, 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya-Orta Asya-Kafkaslar” Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak, 2 bin 800’den fazla çalışanı barındırıyor.

Prometeon Türkiye’nin yönettiği bölgenin cirosu, toplam Grup cirosunun 1/3’ünü oluştururken, dünyadaki 2 fabrika (Türkiye ve Mısır),1 Ar-Ge Merkezi (Türkiye) ve 1 Geliştirme Merkezi (Mısır) Türkiye’nin yönetim üssü olduğu bölgede yer alıyor.