ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

İsrail hükümeti, 2023-2024 bütçesini bu hafta Meclisten geçirmişti. Başbakan Netanyahu, Mecliste bütçe oturumunun tamamlanmasının ardından hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine "devam edeceğini" açıklamıştı.