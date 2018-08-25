Fransa Ligue 1'de en büyük şampiyonluk favorisi olan SG, sezonun üçüncü aftasında da kayıp yaşamadı ve konuk ettiği Angers'i 3-1'le geçti.

Maçta büyük üstünlüğü bulunan ev sahibi, 12. dakikada Neymar'ın sağ taraftan taşıyıp arka direğe bıraktığı topu Cavani'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla alkışları toplayan Uruguaylı, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Angers 20. dakikada penaltı kazandı. Konuk ekipte Mangani'nin sert vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora 1-1'lik denge geldi.

Mücadelenin 51. dakikasında sahneye Kylian Mbappe çıktı. Angel di Maria'nın sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topta Mbappe gelişine yaptığı vuruşla sol direğin yanından ağları havalandırdı. Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğunda kilit isimlerden olan 19 yaşındaki oyuncunun bu golüyle PSG maçta 2-1 öne geçti.

SON SÖZ NEYMAR'DAN

Karşılaşmada son sözü 65'te Neymar söyledi. PSG atağında cezasahası sağ içindeki Mbappe, topu altıpas ön çizgisine yakın bölgeye bıraktı. Neymar, gelişine plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, PSG: 3 - Angers: 0

Bu galibiyetle PSG üçte üç yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Angers ise 3. haftayı da puansız kapattı.

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